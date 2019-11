Rischia l'espulsione, ingerisce sapone

Disperato perché la sua compagna rumena era tornata nel suo paese d'origine e per i suoi precedenti con la legge che avrebbero potuto costargli l'espulsione, uno straniero 25enne residente a Camposanto, pensava forse il peggio, compiendo un gesto che poteva costargli gravi conseguenze: ingerire sapone liquido. Ma l'intervento dei Carabinieri e del 118 hanno evitato il peggio. L'uomo è stato raggiunto in tempo utile per evitare conseguenze irrimediabili ed è stato portato ospedale dove non corre pericolo di vita.