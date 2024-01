Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sempre a Vignola sono stati sottoposti a controllo e identificazione un 41enne e un 19enne, che avevano la disponibilità di un paio di dosi di cocaina e fumo.Nella rete dei controlli, per detenzione di sostanza stupefacente, sono finiti anche un 18enne che a Carpi è stato trovato in possesso di dieci grammi di hashish: è stato identificato mentre camminava a piedi in strada. Sempre a Carpi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno identificato un minore che deteneva circa tre grammi di hashish.Nei confronti delle persone trovate in possesso della droga è stata contestata una violazione amministrativa con contestuale segnalazione alla Prefettura.