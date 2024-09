Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il provvedimento amministrativo è stato emesso sulla scorta di un dettagliato e motivato rapporto redatto dai militari dell’Arma, che ha ripercorso gli ultimi mesi di attività della struttura ricettiva e che ha delineato concrete situazioni di pericolo per la sicurezza e per l’incolumità pubblica.Tra le vicende di maggiore rilevanza, inserite nella proposta di chiusura, un grave episodio di aggressione e violenza fisica avvenuto all’interno dell’albergo, che aveva visto coinvolti degli ospiti che non erano stati registrati nella lista degli alloggiati e comunicati alle competenti autorità.'L’esecuzione del provvedimento di chiusura - viene specificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena - rientra nell’ambito dei servizi pianificati, durante tutto il periodo estivo, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena, finalizzati a mirate verifiche e ispezioni nei confronti delle strutture ricettive della provincia, con l’obiettivo di garantire la serena fruibilità degli spazi e la percezione della legalità.