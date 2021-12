Ristoratori, baristi e clienti senza Green Pass: raffica di sanzioni in provincia

A Carpi, un lavoratore e il titolare di un supermercato sanzionati perché non in possesso del green pass, il titolare anche per non avere controllato che i dipendenti lo avessero. A Riolunato due clienti di un ristorante e il titolare dello stesso per non avere controllato. A Spilamberto analoga situazione, con due clienti e il titolari multati, in un bar.Sono solo alcune delle sanzioni comminate nell'ultima settimana a seguito di controlli di Carabinieri in diversi centri della provincia relativi al possesso obbligatorio della certificazione verde. Nel corso dell'attività sono state controllate più di 1000 persone e 150 esercizi commerciali. Da nord a sud della provincia. Nell'area nord, a Finale Emilia, analoga situazione e sanzione nei confronti di un cliente che stava cenando senza green pass ed al proprietario del ristorante che non ha controllato.A San Felice sul Panaro sono stati multati un avventore e il proprietario di un bar.