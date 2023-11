Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Recuperati i dati del legittimo possessore, gli agenti procedevano a contattarlo e ad organizzare la restituzione del mezzo, avvenuta sul territorio di competenza comunale.'Nel felicitarmi con i proprietari del furgone ritrovato, colgo l’occasione per ringraziare i miei agenti della Polizia Locale – commenta l’assessore Lodi – Il presidio costante e continuo del territorio rappresenta un valore prezioso per la sicurezza della nostra comunità. E’ per questa ragione, non essendo possibile debellare ogni forma di microcrimnalità sul territorio, che risulta fondamentale l’opera di prevenzione posta in atto dalle Forze dell’Ordine. Dal canto nostro continueremo ad investire perchè alle donne e agli uomini impegnati in prima non manchino il supporto ed i mezzi per svolgere questo importante compito'.