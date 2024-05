Castelfranco: rottura in grande tubatura idrica, interruzioni nella fornitura

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’Azienda Multiservizi, in accordo con l’Amministrazione Comunale e la Protezione Civile di Castelfranco Emilia, ha organizzato punti di distribuzione di acqua potabile, già operativi, nelle diverse frazioni colpite, in particolare:- a Recovato in via Spalato- a Panzano, di fronte alla chiesa- a Gaggio in via Chiesa nell'area davanti all'ArciE’ attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero gratuito di pronto intervento 800.

713.



900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.



Per situazioni di particolari criticità, come nel caso di case isolate con impossibilità di spostamento o soggetti fragili, è attivo il numero di emergenza: 338/1067056 (contattabile fino alla fine dell’emergenza).



L’interruzione del servizio, già comunicata all’amministrazione comunale, riguarda anche la Casa Circondariale. I tecnici del Gruppo Hera garantiscono il massimo impegno per contenere i tempi dei lavori per ripristinare il danno causato da terzi. In caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.