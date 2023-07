Rotary di Mirandola: la nuova presidente è Lia Gabrielli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ed è anche un nuovo record – simbolico ma significativo – quello segnato dal Rotary di Mirandola con l’avvio dell’annata 2023-2024: per il quarto anno consecutivo il sodalizio mirandolese sarà guidato da una donna.La presidenza di Lia Gabrielli, infatti, arriva dopo quelle di Domenica Perseo, Roberta Roventini e – appunto – Stefania Pellacani.Il momento formale del passaggio delle consegne si è tenuto in una serata organizzata presso Villa La Personala, insieme a un momento di ricordo delle attività di servizio di cui il Rotary di Mirandola è stato protagonista negli ultimi mesi. L’attività di service economicamente più significativa è stata la donazione di carrellini e libri di narrativa per la Scuola Media Montanari di Mirandola, per promuovere la lettura e l'accesso ai libri. I carrellini sono stati appositamente progettati per agevolare il trasporto dei libri e rendere più facile l’esplorazione dei titoli disponibili.Tra le altre numerose attività è stata promossa – con un sostegno ad hoc – la partecipazione di ragazze e ragazzi con disabilità al Summer Camp organizzato da Primagioco, associazione sportiva attiva sul territorio nell’ambito del basket inclusivo.

È stato poi donato materiale, tra cui caschetti e giubbotti catarifrangenti, per il Centro di Educazione Stradale intitolato a Fabio Cavazzuti, giovane vittima di incidente stradale; sono state sostenute le Associazioni Anffas e Mani Tese di Finale Emilia, anche con l’acquisto di oggetti realizzati da persone con difficoltà nell’inserimento lavorativo. Non da ultimi, sono stati donati seggioloni al nido “Adani” di Mirandola, è stato rinnovato il sostegno all’orfanotrofio in Benin gestito da Carla Baraldi con il progetto “La casa della gioia”, è stata completata la procedura di donazione di defibrillatori al Comune di Mirandola iniziata negli anni scorsi, a cui si è aggiunta la donazione di un ulteriore defibrillatore al Tribunale di Modena, ed è stato dato sostegno alla comunità di orfani Notre Dame des Graces a Kinshasa in Congo.