Rubano in appartamento, ma i Carabinieri bloccano la fuga: un ladro arrestato

Un Carabinieri ferito, un ladro arrestato e la refurtiva recuperata. E' questo il bilancio dell'intervento, a Soliera, dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi. I militari erano stati attivati dall'allarme telefonico installato in una abitazione nella zona residenziale est del comune per furto in atto.



All’arrivo della pattuglia, giunta immediatamente sul posto, due uomini parzialmente travisati sono fuggiti dall’abitazione, tentando la fuga verso le campagne limitrofe. Da qui inseguimento a piedi con i Carabinieri che riescono a raggiungere uno dei due, un 29enne, che impegna l'intera pattuglia. L'uomo ha aggredito e spinto i Carabinieri. Uno finisce a terra, rimanendo ferito.

I militari riescono poco dopo a immobilizzare l'uomo e a recuperato la refurtiva aveva con sé. L'uomo aveva anche doversi attrezzi per lo scasso abbandonati durante la fuga, sequestrati insieme ai beni rubati-

Il 29enne è stato arrestato per furto in abitazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni, mentre la refurtiva restituita al legittimo proprietario.

L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Modena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.