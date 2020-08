Rubano zaini su auto braccianti al lavoro: presi

Fermati per un controllo, a bordo dell'auto sulla quale viaggiavano i Carabinieri di Carpi hanno rinvenuto quattro zaini che è emerso non essere di loro proprietà. Anzi erano stati rubati poco prima a bordo di un auto parcheggiata nelle campagne di Migliarina di Carpi, con la quale quattro braccianti si erano recati a lavorare nei campi. All'interno oggetti personali dei 4 tutti asportati insieme agli zaini. Gli autori del furto sono un 26enne ed un 40enne residenti nella provincia di Reggio Emilia. Denunciati per furto.Nella foto, il comandante della compagnia dei Carabinieri di Carpi, Alessandro Jacovelli

