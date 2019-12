Rubavano batterie da ripetitori: tre nuovi arresti

Ladri in trasferta, dalla provincia di Napoli a Modena e ritorno. Con un obiettivo. Forzare le protezioni di ripetitori della telefonia mobile e rubare le potenti e costose batterie dei gruppi di continuità. Nell’agosto scorso gli agenti della Squadra Mobile di Modena avevano già arrestato in flagranza di reato tre uomini di origine napoletana. Colti sul fatto mentre caricavano su un furgone batterie smontate da ripetitori della telefonia mobile, posizionati in aree di campagna nella zona di Spilamberto, Savignano sul Panaro e Castelnuovo. Dai quali le compagnie telefoniche avevano ricevuto, durante i furti, alert su anomalie degli impianti, girate direttamente alle forze dell’ordine che garantirono un pronto intervento. In quel caso furono recuperate una settantina di batterie, del valore sul mercato di circa 300 euro l’una. Di una ventina venne contestato il furto in flagranza. Riccettazione per le altre.

Le indagini generate da quell’operazione portarono ad allargare il cerchio delle persone coinvolte nel traffico di batterie. Dirottando gli agenti fino a Napoli dove su disposizione del PM di Modena Bombana e la collaborazione della locale Squadra Mobile sono stati eseguiti gli ordini di custodia cautelare. In carcere sono finiti con l’accusa di furto, ricettazione ed interruzione di pubblico servizio, tre napoletani di 48 49 e 50 anni, il più giovane già arrestato nell’agosto scorso. Accusati di avere messo a segno con lo stesso copione altri furti nell’ottobre scorso, questa volta nella bassa modenese. Ai danni di impianti a Camposanto, Solara di Bomporto e Massa Finalese.