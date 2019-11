Rubavano Rolex con tecnica dell'abbraccio: arrestate due coppie

Tre colpi con la medesima tecnica, quella dell'abbraccio. Solitamente è una donna ad avvicinarsi all'obiettivo, spesso uomo, fingendosi una vecchia conoscenza con l'obiettivo di entrare in contatto fisico, soprendere con un caloroso abbraccio e ad un tratto togliere dal braccio della vittima il prezioso orologio che porta al polso. Uno a Modena in Corso Canalchiaro, un secondo a Maranello ed un terzo a Formigine. Tutti finiti con l'individuazione dei responsabili, da parte di Polizia e Carabinieri. Che questa mattina, in conferenza stampa presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Modena, hanno illustrato i particolari delle operazioni che hanno incastrato tre coppie.



La prima, in Italia senza fissa dimora, è stata fermata dalla Squadra Volante a Modena, dopo il colpo tentato in corso Canalchiaro. Vittima di una donna un uomo che stava passeggiando sotto il portico. Lei si avvicina ma lui capisce subito che qualcosa non va, e riesce a respingerla. La donna fugge a bordo di un auto condotta da un complice che la sta aspettando a breve distanza. L'uomo annota il numero di targa e chiama subito la Polizia. Poco dopo la Squadra Volante arresterà i due, che daglia accertamenti della questura, risulteranno senza fissa dimora.





Più articolate le operazioni che hanno portato alla cattura di una seconda coppia di rumeni che agiva con serialità nella zona pedemontana. In un primo caso a Maranello e nel secondo a Formigine. Bottino, sempre Rolex, da circa 15.000 euro l'uomo, indossati da sempre da due uomini. Anziani, che la donna una 30enne aveva confuso fingendo non solo una vecchia amicizia ma anche attrazione fisica. Arrivando a palpeggiare le parti intime delle vittime, entrambe derubate. In questo caso sono state le telecamere di videosorveglianza ad incastrare i due attraverso le immagini dell'auto sulla quale il complice aspettava la ladra adescatrice. In questo caso la coppia una residenza ce l'aveva, a Verona, ma ora dovrenno passare un po di tempo in carcere. I due orologi rubati non sono stati recuperato in quanto presumibilmente già venduti.