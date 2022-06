Spilamberto e San Cesario, appello di sindaci: fate riciclare lo scarico Far Pro

Una vera e propria campagna di affissione nel comune di Spilamberto su un tema già battuto ma sempre di attualità nell'azione politica dei consiglieri comunali di San Cesario Mirco Zanoli del gruppo Rinascita Locale e Sabina Piccinini del gruppo Lista Civica Nuovo San Cesario. Oggetto dell'attenzione c'è sempre la Far Pro, o meglio lo scarico di acque derivanti da lavorazione nel fiume Panaro e allo stesso il consumo di circa 600 milioni di litri di acqua all'anno che agli occhi dei consiglieri assumerebbe ancora più rilevanza in un momento come questo di siccità e di possibile razionamento dell'acqua.Dal problema alla soluzione, che per i consiglieri dovrebbe e potrebbe partire dall'azione dei due sindaci di Spilamberto e di San Cesario la ditta insiste con le proprie emissioni, di acque da un lato e di emissioni odorigine di cui più volte abbiamo dato conto.