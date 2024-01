Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il tutto si è verificato dal tardo pomeriggio alla prima serata di oggi, a Serramazzoni dove una donna era salita sul tetto della propria abitazione e da una altezza di 10 metri, diceva di volersi buttare nel vuoto.Una vicina di casa ha chiamato i Carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano, che poco dopo erano sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco.Dopo alcune ore, i militari dell’Arma, cinturata la zona, hanno stabilito un proficuo contatto, che ha permesso di trarre in salvo la signora, mentre era ancora pericolosamente in bilico sugli scivolosi margini della sommità dell’edificio.Incolume e affidata ai sanitari, la donna è stata successivamente ricoverata in ospedale.