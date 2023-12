Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il sindaco – si legge nella pergamena - su proposta del Comandante della Polizia Locale, conferisce all’Assistente Capo Cristiano Montanari un encomio perché durante il servizio, con particolare intuizione e capacità investigativa, interveniva in soccorso di persona minore vittima di aggressione perpetrata nei suoi confronti da un gruppo di adolescenti, interrompendo le violenze ed assicurando alla giustizia gli autori del reato'.I fatti risalgono allo scorso 4 novembre quando Montanari, in via Radici in Monte, riuscì ad interrompere un’aggressione da parte di un gruppo di giovani armati di chiave inglese nei confronti di un ragazzo di soli 15 anni.