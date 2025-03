Salva ragazza da un tentato omicidio per strada: onorificenza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una onorificenza per Alen Halilovic. Castelfranco Emilia, Città del modenese, ha inviato, insieme ai Comuni di Verona, Guastalla e Viadana, una richiesta ufficiale al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la concessione di una onorificenza – che sarà eventualmente stabilita dal Quirinale – della Repubblica Italiana. Alen Halilovic, 21 anni, nato in Italia da famiglia di origine bosniaca e residente nel veronese, il 2 dicembre 2024 non ha esitato a intervenire per fermare un'aggressione ai danni di una donna. Mentre si trovava a Guastalla per motivi di lavoro, Halilovic ha assistito a una scena drammatica: un uomo di 41 anni, residente a Castelfranco Emilia, stava aggredendo l'ex fidanzata con un coltello da cucina, ferendola al collo.



La vittima aveva accettato un ultimo incontro con l’ex compagno, che si era però presentato con un coltello nascosto in auto. La situazione si è trasformata rapidamente in un tentato femminicidio, ma l’intervento tempestivo di Halilovic ha evitato il peggio. Senza alcuna esitazione, si è frapposto tra l’aggressore e la donna, impedendo che quest’ultima venisse nuovamente trascinata in auto e subisse ulteriori ferite. Il giovane ha inoltre avuto la prontezza di riprendere parte della scena con il cellulare, fornendo elementi cruciali per le indagini. Grazie al suo contributo, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare e arrestare l'aggressore poche ore dopo nel modenese. La donna, gravemente ferita, è stata ricoverata all’ospedale di Reggio Emilia.Il coraggio di Halilovic è stato pubblicamente riconosciuto il 5 dicembre 2024 presso la Sala Gabriella Degli Esposti di Castelfranco Emilia. Ad Halilovic il sindaco della Città, Giovanni Gargano, aveva consegnato al giovane l’Aes Signatum, la più importante onorificenza del comune. 'Ma credo che ci siano gli estremi per una onorificenza della Repubblica Italiana: Halilovic ci ha dimostrato che fare la cosa giusta è possibile, anche nei momenti più difficili. Il suo è stato un gesto di elevato valore civico – prosegue Gargano – che non possiamo e non vogliamo dimenticare. In un momento drammatico, Alen ha dimostrato un coraggio straordinario, intervenendo per salvare una vita e impedendo che la violenza avesse un epilogo tragico. La sua prontezza e determinazione sono un esempio per tutti noi, e per questo, insieme ai colleghi di Verona, Guastalla e Viadana, abbiamo segnalato la vicenda al presidente Mattarella'.