San Cesario, allarme furti: scassinata la Baracchina

Ancora da calcolare l'ammontare della razzia all'interno della Baracchina di San Cesario, bar - ristorante in via Nenni. Ad accorgersi del colpo, già evidente anche dalla grossa rottura nella vetrata nel retro dell'edificio, i gestori del locale che oggi avrebbe riaperto se non fosse stato per la zona arancione.'Un nuovo colpo che conferma una escalation nei furti ai danni di attività commerciali al comune e più in generale un allarme sicurezza che come forza di opposizione avevamo chiesto già nell'ottobre scorso, formalmente, al sindaco Zuffi, di mettere al centro della discussione consigliare e dell'azione dell'amministrazione che, purtroppo, ha preferito non dare risposta. Confermando anche il già denunciato disimpegno di un Assessore con delega alla sicurezza che dal nostro punto di vista avrebbe già dovuto dimettersi' - tuona Mirco Zanoli, consigliere comunale dalla lista Rinascita Locale.'Nell'ottobre scorso - specifica il Consigliere - avevamo protocollato una richiesta per aprire un tavolo congiunto con la prefettura sulla sicurezza a San Cesario. Gli elementi, derivanti dalla cronaca di furti, c'era tutti. Ancora non ci è stato risposta. Chiedevano di aprire un confronto anche su alcune proposte, ma nulla. E i furti hanno continuato a verificarsi. Prima di questo ultimo, ma a breve distanza, alcune settimane fa, il colpo alla locale lavanderia automatica, prima l'assalto al bancomat. Ma da parte dell'amministrazione è come se il problema non esistesse. Il sindaco continuerà a non rispondere anche di fronte a questo grave fatto?'