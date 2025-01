Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ancora danni e furti su auto in sosta con mezzi devastati dai ladri punt che pare prendano sempre più spesso di Mira auto ibride o elettriche per cercare e rubare batterie. Sembrerebbe questa l'intenzione che avrebbe animato I ladri anche la scorsa notte nella quale sono state presi di mira mezzi in parcheggionoubblivi . Non solo vetri di vendita e cruscotti rovistati ma anche sedili posteriori ribaltati e tappezzerie strappate alla ricerca di materiale nella scocca Il risultato sono migliaia di euro di danni spesso anche solo per un bottino che alla fine risulta di pochi spiccioli

I consiglieri comunali di Centro Destra per la Rinascita di San Cesario, Mirko Zanoli e Lodovica Boni, di dichiarano preoccupati per il crescente problema di sicurezza nel comune.

'Da tempo, si segnalano furti all'interno delle abitazioni, anche quando i residenti sono presenti, furti di motorini e biciclette in garage e cantine, e atti di vandalismo da parte di bande giovanili'

I fatti di queste ore, per i consiglieri, lo confermano: nella notte sono stati danneggiati due veicoli in via Orlandi e via delle Fosse. In un caso, è stato rotto il vetro laterale di una delle auto, mentre nell'altro è stato staccato il vetro. In entrambi i casi, i sedili posteriori sono stati sollevati. Sebbene le intenzioni dei ladri non siano chiare, si ipotizza che l'obiettivo fosse quello di rubare le batterie, dato che entrambe le auto coinvolte erano ibride. L'orario del furto è stato confermato alle 1:40, come sarebbe stato segnalato dall'app della vettura.

'Vogliamo sottolineare con preoccupazione come San Cesario abbia ormai perso quella sua tranquillità che l'aveva contraddistinto nel tempo', dichiarano Zanoli e Boni. 'Il nostro paese non è più l'isola felice tanto decantata dall'amministrazione, ma si sta sempre più allineando alle realtà delle cittadine limitrofe, dove furti, rapine e atti di violenza sono ormai all'ordine del giorno, tanto da non suscitare più neppure scalpore.'