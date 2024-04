San Cesario: cambia l'assistenza pediatrica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel frattempo i genitori dei piccoli pazienti del dottor Giacomo Sperti – PLS incaricato provvisorio a San Cesario che cessa l’incarico – sono invitati a scegliere un nuovo PLS nel medesimo ambito territoriale. Potranno, se lo desiderano, essere assistiti da subito da una delle quattro professioniste della Pediatria di Gruppo “Il Grillo Parlante” di Castelfranco che garantiranno, non appena sarà approntata la sede, la presenza a rotazione a San Cesario per quattro mattine a settimana.

I pazienti potranno così prendere l’appuntamento sul proprio comune mentre in altre giornate potranno essere ricevuti, sempre dalla propria pediatra, anche nell’ambulatorio a Castelfranco.



Si tratta di un progetto innovativo di assistenza pediatrica territoriale che consente, grazie alla collaborazione fra le professioniste che appartengono alla stessa associazione, di garantire un servizio di prossimità su San Cesario: non solo presenza di un PLS, a rotazione, sul territorio, ma anche una segreteria fruibile tutti i giorni di apertura del servizio per garantire la risposta ai diversi bisogni delle famiglie. E in aggiunta, la rete e la continuità con la Medicina generale che sarò presente nella stessa rete.



L’Ausl sta inviando in questi giorni a tutti i genitori degli assistiti le lettere per informare della cessazione del dottor Sperti e delle possibilità a loro disposizione. Resta libera, ovviamente, la scelta di un pediatra in tutto il Distretto di Castelfranco Emilia.