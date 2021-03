'San Cesario, ecco come è ridotta la fontana dedicata ai martiri'

'Ormai da tempo, troppo tempo, molti cittadini ci segnalano uno stato inaccettabile di incuria della fontana presente in piazza Nenni, ovvero la vasca al suo interno piena di rifiuti, rami, mozziconi, sacchetti di plastica e quant’altro. Essa è parte integrante di un monumento in ricordo dei Martiri del Panaro, da qui a nostro parere la particolare gravità della cosa, ed è per questo che abbiamo prontamente inviato a protocollo un ordine del giorno per impegnare il sindaco e la giunta a ripristinare il decoro della stessa'. Così il consigliere di Rinascita Locale Mirco Zanoli.'I monumenti di rievocazione della memoria storica, e questo per il nostro paese ne è un esempio rilevantissimo, a nostro avviso necessitano una cura ed una manutenzione straordinari vista la particolare importanza che ricoprono a livello sociale e culturale, da qui la decisione di intervenire attraverso il Consiglio, ci stupisce che non lo abbiano notato coloro che sono preposti a farlo, sia a livello tecnico che politico' - chiude Zanoli.