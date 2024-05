San Cesario, ecco i nomi in lista a sostegno di Zanoli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Alle elezioni comunali di giugno 2024 la nostra civica cambia nome e diventa Centrodestra per la Rinascita, l’obbiettivo è la vittoria e stavolta potremo contare anche sul supporto diretto di Fratelli d’Italia e Lega che hanno creduto nel nostro progetto premiandoci con la loro fiducia, collaborazione che non si esaurirà certo con le elezioni' - afferma Mirco Zanoli. 'Siamo un gruppo coeso dal grande entusiasmo e dalle mani libere da qualsivoglia condizionamento. Come opposizione nella legislatura che volge al termine abbiamo profuso un impegno a 360 gradi sostenendo le istanze provenienti dal territorio e dai cittadini, vedi amianto, puzze, polvere di vetro, lotta contro gli sprechi di denaro e contro il degrado dovuto al nomadismo.

Se avremo l’onere e onore di governare il paese ci impegneremo con tutte le nostre energie e capacità al servizio dei cittadini e del territorio, anche la democrazia ne trarrà beneficio attraverso l’avverarsi finalmente di un alternanza che manca dal dopoguerra'.

Ecco i nomi dei candidati:

Antonio Balsamo 35 anni, giardiniere.

Consiglia Esposito 52 anni, capo stazione Rfi

Donata Leoni 58 anni, impiegata

Gionata Clò 50 anni, imprenditore

Katia Valentini 49 anni, responsabile controllo qualità

Giorgio Bassi 47 anni, responsabile acquisti carni Europa

Roberto Giovanardi 60 anni, imprenditore

Lodovica Boni 55 anni, tecnico prevenzione ambiente

Saura Sereni 72 anni, pensionata

Francesco Sola 45 anni, analista

Gianluca Tomesani 56 anni, dipendente.