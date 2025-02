Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A San Cesario, i cittadini chiedono a gran voce un miglioramento della pista ciclabile che costeggia via Liberazione e prosegue su via Viazza, rendendola più sicura e fruibile. La proposta arriva dai consiglieri di centrodestra per la Rinascita, che sollecitano l'inclusione dell'illuminazione nei lavori di rifacimento della ciclabile, recentemente annunciati dall'amministrazione Zuffi.

'La ciclabile, che molti cittadini percorrono a piedi o in bicicletta per passeggiate all'aria aperta e per attività sportive, è in gran parte isolata e, soprattutto durante l'estate, diventa molto calda e poco praticabile nelle ore diurne. La mancanza di ombra rende difficile il suo utilizzo nelle ore più calde, limitandone il potenziale'. L'illuminazione, secondo i consiglieri, sarebbe una soluzione per rendere la pista ciclabile accessibile anche nelle ore serali, quando il clima è più fresco, permettendo così attività sportive o spostamenti verso Castelfranco o il comparto Graziosa, favorendo la mobilità sostenibile.

Lodovica Boni e Mirco Zanoli, consiglieri di centrodestra, chiedono 'maggiore lungimiranza nel progetto di rifacimento, proponendo l'installazione di punti di illuminazione lungo la ciclabile per garantirne una fruibilità ottimale. Nonostante l'investimento economico necessario, sottolineano che l'illuminazione potrebbe anche migliorare la sicurezza della zona, proteggendo i residenti e i fruitori della pista'.