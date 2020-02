San Cesario: entro l'estate la gara per la tangenziale

L'approvazione da parte del ministero delle Infrastrutture del progetto esecutivo per la realizzazione della tangenziale di San Cesario e' una buona notizia attesa da tempo. Con questo via libera, entro l'estate pubblicheremo la gara d'appalto'.Cosi' commenta Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, al via libera del ministero dell'opera, che sara' realizzata dalla Provincia con un investimento di oltre 25,6 milioni di euro: vengono messi a disposizione dalla societa' Autostrade per l'Italia, che si era incaricata anche del progetto nell'ambito delle opere complementari connesse alla realizzazione della quarta corsia dell'Autosole.La Provincia ha concluso da tempo tutte le procedure di esproprio, tramite accordi bonari con i proprietari, e attendeva solo il via libera al progetto per procedere con la gara europea di un'opera che sara' pronta entro il 2023. Aggiungendo i lavori in corso di aggiudicazione per il prolungamento di un tratto della nuova Pedemontana a Castelnuovo Rangone, l'ente guidato da Tomei mette in campo quest'anno, per queste due opere, quasi 35 milioni.La tangenziale di San Cesario, che scorrera' a est del centro abitato in variante alla sp 14, sara' lunga oltre tre chilometri con tre rotatorie di cui due sulla stessa sp 14, un cavalcavia sull'A1 e due sottopassi ciclopedonali. Come ricorda il presidente provinciale, 'avevamo preso l'impegno di realizzare l'opera, proprio con l'obiettivo di accelerare i lavori e consegnare a S.Cesario una infrastruttura che migliorera' la qualita' della vita del centro abitato, garantendo una maggiore sicurezza e collegamenti piu' snelli in tutta la zona'. L'opera fa parte del piano di investimenti triennale provinciale da oltre 90 milioni.