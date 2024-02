San Cesario: finestre di case crivellate da colpi, indagini in corso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un indizio potrebbe derivare dalla sfera di vetro trovata nell'area cortiliva di un'altra abitazione colpita alle finestre del piano terra, affacciate su via Fossa, a breve distanza dall'abitazione di Mariangela. Colpi presumibilmente scagliati durante la notte. In entrambi i luoghi si sono recati gli agenti della Polizia Locale. La denuncia, Mariangela, l'ha inoltrata ai Carabinieri. 'Non so davvero spiegarmi che cosa sia successo e perché, spero che si faccia chiarezza sull'accaduto'



A chiedere chiarezza anche il Consigliere comunale di Rimascita Locale Mirco Zanoli che punta il dito sulle 'fallimentari politiche dell'amministrazione comunale. Non bastano le raffiche di furti, le baby gang, le macchine incendiate. Adesso prese di mira con danni e oggettivo pericolo anche per le persone, anche le case di cittadini assaltate nella notte da ignoti. Tutto ciò - dice - è simbolo di un problema politico e dell'inacapacità di questa amministrazione, e dell'assessore delegata, di fornire risposte adeguate anche sul fronte della prevenzione'. Da qui la stoccata elettorale del consigliere di opposizione, pronto a candidarsi alle prossime elezioni. 'Se i cittadini ci daranno la loro fiducia imporremmo una svolta sui temi della sicurezza scegliendo un assessore esperto in sicurezza e all'altezza del compito e aprendo un canale privilegiato di dialogo e di segnalazione dedicato ai cittadini. Proposte che abbiamo sempre avanzato all'amministrazione ma che puntualmente sono state rigettate. E' tempo di cambiare registro.