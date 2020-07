'San Cesario, furti a raffica: bocciato l'assessore alla sicurezza'

'Siamo costretti a prendere atto che durante gli ultimi mesi in paese si sono verificati diversi eventi delittuosi come la rapina al Postamat, il furto di pluviali alla Chiesa in centro al paese, ultimamente due furti ai pluviali in rame dal cimitero e la vandalizzazione delle bacheche politiche sotto al Municipio, nonché diversi furti di biciclette'. Così in una nota Mirco Zanoli, consigliere e portavoce lista “Rinascita Locale”.

'Del progetto “Controllo di Comunità”, presentato tra fine 2019 e inizio 2020 non si ha più notizia se non una scarna risposta di maggio del sindaco Zuffi (nella foto) ad una nostra interrogazione, in cui addossava al Covid-19 lo stop provvisorio del progetto - continua Zanoli -. Va sottolineato che nella risposta del sindaco si citano due gruppi già formati a gennaio 2020, ricordo quindi di essermi iscritto personalmente a margine della assemblea citata assieme ad un mio conoscente ma entrambi non siamo stati ancora contattati. Altra questione riguarda il sistema delle telecamere di sicurezza, questo pare presenti notevoli lacune e problematiche, segnaliamo ad esempio che una, disattivata, staziona sulle bacheche vandalizzate e che polo artigianale della Graziosa, nonostante l’attivazione di due nuove telecamere annunciata a gennaio 2020 dal sindaco Zuffi con un investimento di 12000 euro spesso vi stazionano carovane di nomadi, ma non solo, proseguono anche gli sversamenti selvaggi di rifiuti nei fossi, prendiamo atto che su entrambe le questioni spesso sono i cittadini a doversi fare carico di segnalarlo alle autorità preposte per averne risoluzione'.

'Concludo ricordando che la Polizia Locale di San Cesario od oggi non ci risulta abbia ancora un nuovo comandante e che su tutto questo abbiamo presentato un apposita interrogazione - chiude Zanoli -. Insomma un fallimento politico, una sonora bocciatura nei fatti all’operato politico dell’assessore alla sicurezza Luca Brighetti che a nostro parere sarebbe bene restituisse in tempi celeri la delega nelle mani del sindaco vista la situazione inaccettabile'.