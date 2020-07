San Cesario: in casa una centrale di spaccio, arrestato

Era già noto alle forze dell'ordine che ieri lo hanno arrestato dopo avere trovato, all'interno della sua abitazione di San Cesario, 141 grammi di hashish, 58 grammi di marijuana e la somma di 2400 euro, sequestrata insieme alla droga come provento di spaccio. Si tratta di un 41enne di San Cesario. Su di lui l'attenzione dei Carabinieri era costante. Ieri, dopo gli ennesimi movimenti sospetti, i militari lo hanno sottoposto ad un controllo esteso al domicilio. Dove i sospetti hanno trovato conferma. L'uomo, nel suo appartamento, aveva allestito una piccola centrale dove si confezionavano dosi pronte ad essere spacciate. Gli è stata contestata la flagranza dei reato che visti anche i precedenti, ha fatto scattare l'arresto. Oggi il processo per direttissima.

