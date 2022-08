'San Cesario, nomadi alla Graziosa: situazione fuori controllo'

'Come gruppo denunciamo da anni il problema nomadismo all’interno del polo artigianale de “La Graziosa” di Sant’Anna, sono cittadini esasperati che spesso ci contattano allarmati dalla situazione, noi dal canto nostro oltre a provvedere alle segnalazioni nelle sedi opportune, per quanto possibile cerchiamo di visionare il territorio oltre che portare all’attenzione del Consiglio la situazione. L’Amministrazione sancesarese il 26 novembre 2021 aveva presentato il nuovo progetto della sicurezza integrata dal costo di ben 116,000 euro ( qui ), ma purtroppo a nostro avviso non si colgono i frutti di tale investimento, infatti nei mesi estivi di quest’anno, con un particolare acutizzarsi in agosto, si è assistito ad un continuo via vai di carovane di nomadi, con il conseguente degrado in termini di rifiuti e di idranti manomessi, nonostante ciò il sindaco Zuffi nega problematiche e vanta l’efficienza dell’impianto, mentre l’assessore alla sicurezza Brighetti, come da inizio legislatura risulta assente non pervenuto'.'Va anche puntualizzato che le ordinanze anti nomadismo emanate dai comuni di Castelfranco e San Cesario coprono i mesi invernali e non quelli estivi, altra cosa assurda, per cui nei giorni scorsi abbiamo provveduta a portare la questione in Consiglio con ordine del giorno. Esistono alcune aree che nell’ultimo periodo vengono utilizzate maggiormente dai nomadi, di cui una è in via della Meccanica fronte “Parmeggiani Pallet”, una in via dell’Elettronica e infine nella strada interna a lato della ciclabile della Viazza. Ad un recente accesso atti è emerso che in via della Meccanica fronte “Parmeggiani Pallet”, la più appetibile in quanto ci sono due idranti, le telecamere inspiegabilmente non inquadrano, poi molto gettonata, non essendo soggetta al traffico veicolare, la strada interna a lato della ciclabile della Viazza - chiude Zanoli -. Anche oggi, reduci da un week end di segnalazioni assistiamo all’ennesima super carovana zona Viazza, la frustrazione dei cittadini è palpabile, la Graziosa, purtroppo, nonostante tutti i proclami e le ingenti somme investite, resta e rimane terra di nessuno'.