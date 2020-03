San Cesario: Non mandavano i figli a scuola, nomadi denunciati

Nomadi, italiani, di origine siciliana. Quattro nuclei famigliari, con tre bambini piccoli, da scuola elementare. Che non avevano mai frequentato, per scelta dei genitori, ora denunciati per inosservanza dell'obbligo di istruzione. Identificati dai Carabinieri, chiamati ad intervenire sulla segnalazione di un'accampamento abusivo realizzato di fatto intorno alla sosta prolungata, irregolare, di 4 caravan, nell'area industriale di San Cesario. Identificati e proceduto con le verifiche nei confronti dei minori è emerso che i bambini, pur iscritti ad una scuola elementare di Noto, non avevano mai frequentato le lezioni-