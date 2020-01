San Cesario, ok bonifica dall'amianto esposto nell'area ex Cartiera

'Ci eravamo lasciati a inizio dicembre speranzosi, preannunciando che era stato fissato il sopralluogo richiesto da “Rinascita Locale”e Ona “Osservatorio nazionale Amianto', svoltosi poi il 16 dicembre 2019 ed eseguito da tecnici Ausl congiuntamente a quelli del comune. Ebbene oggi siamo entrati in possesso della relazione stilata da AUSL e siamo felici e orgogliosi di annunciare ai cittadini sancesaresi che i due edifici al centro delle nostre segnalazioni, ovvero all’edificio denominato “ex Carta Paglia” (corrispondente a 95 mq) e quello molto più imponente, denominato “Turbogas” (corrispondente a 680 mq), verranno bonificati mediante asportazione delle coperture a fine gennaio 2020'. Così Mirco Zanoli portavoce e consigliere lista civica Rinascita Locale e Andrea Rossi responsabile osservatorio nazionale amianto di Carpi.

'Quindi, come affermato nero su bianco nella relazione AUSL, abbiamo ottenuto di anticipare la bonifica di due anni rispetto alle carte prodotte tre mesi fa dai tecnici incaricati dall’azienda e fatte proprie dal Comune. Si è cosi confermato il giudizio nostro e dei tecnici di ONA, evidentemente la criticità è apparsa concreta e la situazione non procrastinabile. Possiamo quindi asserire, senza timore di essere smentiti, che Rinascita Locale sia la formazione politica più attiva e più risoluta nella storia del nostro Comune sul fronte lotta all’amianto, in un anno e mezzo spazzati via dalle nostre vite circa 5000 mq di amianto in pessimo stato di conservazione, il risultato di oggi ne è l’ennesima conferma. Togliendo questo fondamentale tassello del terribile puzzle abbiamo finalmente disinnescato una situazione potenzialmente molto pericolosa, la mole enorme di cemento amianto in stato di degrado pessimo che fino a 18 mesi fa gravava nel nostro centro e cingeva la scuola Materna Paritaria Sacro Cuore, minacciandone in particolar modo i bambini, sarà solo un brutto ricordo - chiudono Zanoli e Rossi -. Il killer silenzioso ha perso un'altra battaglia, ma la guerra è lunga e piena di insidie, il successo di oggi non deve essere però considerato una fine ma anzi un passo avanti, uno sprone a perseverare nella lotta a favore della salute della cittadinanza, a cominciare dal ripristino e trasformazione generale dell’area “ex Cartiera”, che con il suo degrado e la sua ubicazione rappresenta comunque oramai uno schiaffo inaccettabile al paese, proseguendo con il tanto amianto comunque ancora presente e le varie criticità in genere su cui siamo intenzionati e determinati ad intervenire, chiedendo come sempre ai cittadini di non esitare ad inoltrarci le loro indispensabili e preziose segnalazioni'.

Intanto la collaborazione di Rinascita Locale, attraverso il consigliere Mirco Zanoli e ONA verrà stretta, rafforzata e intensificata con l'ingresso dello stesso Zanoli nel direttivo.