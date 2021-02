San Cesario, polizia provinciale libera caprioli in trappola

Gli agenti della Polizia provinciale di Modena sono intervenuti questa mattina nella zona delle campagne di San Cesario, per liberare un gruppo di caprioli, intrappolati all’interno di un'area proprietà privata abbandonata. Gli agenti, intervenuti a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, hanno dovuto rimuovere parte della recinzione che impediva agli animali di muoversi liberamente. Una volta liberi, i caprioli si sono allontanati autonomamente, senza bisogno di trasferirli in altri zone. Gli animali erano stati avvistati nei giorni scorsi, ma il protrarsi della situazione di difficoltà ha reso necessario l’intervento degli agenti.

