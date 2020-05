'San Cesario, scarichi Far Pro: la Regione non conceda autorizzazione'

Una lettera aperta è stata inviata proprio ieri dai gruppi di minoranza Rinascita locale e Nuovo San Cesario al presidente ed al vicepresidente della Regione affinchè alla ditta “Far Pro Modena Spa” non venga concessa l'autorizzazione a chiudere solo nei mesi estivi lo scarico delle acque reflue nel Fiume Panaro.

'La ditta ha infatti comunicato la propria intenzione di allacciare lo scarico alla fognatura di Spilamberto solo per quattro mesi l'anno, da giugno a settembre. E questo perchè, si legge testuale nella documentazione presentata dalla ditta, “lo scarico sul suolo potrebbe generare pozze di acqua di scarico stagnante, che, seppur depurate, potrebbero allarmare i cittadini che fanno le loro passeggiate lungo il percorso naturale che passa di fianco al nostro sito produttivo”. L'autorizzazione vigente però non prevede lo scarico “a seconda delle stagioni” - si legge in una nota -. Alla lettera inviata a presidente e vicepresidente della Regione sono state allegate foto scattate in questi giorni sotto allo scarico, con l'acqua che imputridisce, schiuma e chiazze che galleggiano. Sappiamo bene che i liquami della “Far Pro Modena Spa” prima di essere scaricati in Fiume vengono depurati e che le analisi di Arpae evidenziano sempre il rispetto dei limiti di legge, ma vorremmo capire se, per presidente e vice presidente, un Fiume in queste condizioni sia per loro una cosa normale. Da anni, i Comuni di Spilamberto e San Cesario convocano tavoli tecnici inutili con HERA per capire se il depuratore di Spilamberto può reggere lo scarico'.

'Oggi HERA propone addirittura di far partire una sperimentazione con il trasporto delle acque di scarico tramite autobotti al depuratore di Spilamberto per capire questo se può reggerle. Quanto può essere attendibile una sperimentazione del genere? Lo scarico in Fiume dovrà essere chiuso e convogliato nel sistema fognario di Spilamberto per tutto l'anno. Se la sentono, Presidente e vice Presidente di escludere che l'acqua scaricata dalla “Far Pro Modena Spa” non si mescoli con quella da cui pescano i pozzi HERA, situati poco più a valle, che alimentano gli acquedotti di San Cesario, di Modena, Castelnuovo e Castelvetro? Se la sentono di autorizzare lo scarico in Fiume “a seconda delle stagioni” come vorrebbe la “Far Pro Modena Spa”? Come se negli altri mesi il problema dell'inquinamento non esistesse. Dalle nostre parti, vicino ai pozzi dove c'è l'acqua che beviamo, si scava ghiaia ed una ditta scarica i suoi reflui. Signor presidente e vicepresidente, continuate ad autorizzare tutto questo?' - chiude la nota.