San Cesario: sversamento anomalo nel canale, indaga Arpae

La segnalazione filmata dal consigliere comunale Mirco Zanoli ha generato il pronto intervento degli organi competenti che dovranno risalire alla fonte

Prima del tubo di scarico acqua normale. Dopo, una marea di schiuma bianca. Anomala e preoccupante. Al punto che il consigliere comunale di Rinascita Locale Mirco Zanoli, mentre stava documentando lo scarico in video, decide di chiamare le forze dell'ordine e Arpae. In pochi minuti il personale è sul posto, inizia a prelevare campioni di acqua attraverso un asta e ad acquisire informazioni che incrociate con i dati delle analisi potranno essere utili per risalire alle cause dell'anomalo sversamento.









Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.