San Cesario, terzo furto ai danni della azienda agricola Sola

Ennesimo furto in azienda agricola a San Cesario, questa volta ad essere colpito è stato, nella notte di sabato scorso, Francesco Sola (membro della segreteria provinciale di Fratelli d'Italia). 'Almeno 4 o 5 persone hanno letteralmente sventrato le porte ed i lucchetti. L'allarme, anche se partito, è servito a poco. Il danno causato è maggiore del furto stesso, una follia, non oso immaginare se fossero entrati in casa. Questi furti oramai avvengono ogni giorno in un territorio dove si è completamente abbandonati'.

A parlare del furto (il terzo subito in pochi anni) è lo stesso Sola. 'Sono anni che denunciamo, sono stati creati gruppi whatsapp e abbiamo persone che passeggiano segnalando cose sospette e i rappresentanti del Pd locale ci hanno sempre dato dei facinorosi e parlato di percezioni. Gi stessi che ora, come si legge nel loro ultimo comunicato, cercano sentinelle per avviare un progetto risalente alla scorsa legislatura' - chiude Sola.