'San Cesario, ufficio postale chiuso due mesi: inaccettabile'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il tutto a nostro avviso ha come complice un minimo comune denominatore politico, anni di imperizia e indolenza amministrativa hanno contribuito a ridurre San Cesario a una sorta di paese depresso'. A parlare è il consigliere di Rinascita locale Mirco Zanoli.'Questi disservizi fanno si che per tutti i cittadini, ma soprattutto per gli anziani, la vita sia diventata un terribile percorso ad ostacoli e questo è oggettivamente inaccettabile - aggiunge Zanoli -. Tra l’altro l’ufficio postale venne trasferito nell’attuale sede diversi anni orsono, sede situata assurdamente su di una salita molto ripida e quindi assolutamente inadeguata soprattutto all’utilizzo da parte degli anziani e dei disabili, chiediamo quindi all’Amministrazione di recarsi immediatamente nelle sedi opportune a battere i pugni sui tavoli per aiutare i propri cittadini in merito a tutte le questioni elencate e a sfruttare questa occasione per concordare un trasferimento dell’ufficio postale in una sede finalmente accessibile, come lo era un tempo'.