San Cesario, Zuffi si ricandida a sindaco per il Pd

'Voglio ringraziare tutti per l'apprezzamento espresso alla mia amministrazione e per il sostegno ricevuto per la mia ricandidatura - spiega Francesco Zuffi -, le consultazioni hanno evidenziato un giudizio molto positivo del lavoro di questi anni e questo è di grande stimolo per confermare la mia disponibilità.

In questo mandato abbiamo raggiunto risultati importanti, come la circonvallazione, il rinnovo della corte di Villa Boschetti, il recupero dell’ex cinema comunale prima dismesso e, in ultimo, la nuova casa dei medici nell’ex municipio ristrutturato. Ma sono molti altri i progetti che abbiamo avviato, come i percorsi ciclabili o la casa della Cultura in Villa Boschetti, e che voglio concludere nel prossimo mandato. Inoltre, ci sono sfide nuove da affrontare. I prossimi cinque anni saranno quindi decisivi per completare la trasformazione di San Cesario che abbiamo avviato. Lo faremo partendo dal coinvolgimento dei cittadini più attivi nella comunità e confermando un approccio aperto al dialogo per la costruzione del programma elettorale. In una parola: insieme'.