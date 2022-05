San Felice: denunciati per spaccio tre stranieri tutti irregolari

Irregolari sul territorio, occupavano abusivamente un modulo abitativo ed erano dediti allo spaccio.

Ieri sera, i Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro, nel corso del servizio perlustrativo delle zone più isolate del territorio comunale, hanno individuato tre uomini di età compresa tra i 25 e i 28 anni.

Nel corso del controllo, le persone, irregolari in Italia, sono state trovate in possesso di alcune dosi di eroina e cocaina, per un peso complessivo di quasi dieci grammi. I tre sono stati denunciati alla Procura della repubblica dei Modena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per la violazione delle norme sulla permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato soggiorno illegale nel territorio dello Stato.