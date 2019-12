San Felice : chiusa officina, mancata sicurezza e lavoro nero

Circa 13.000 euro di multa (che potrebbero aumentare nel momento in cui l'ispettorato del lavoro procederà con la verifica dei contributi non versati ai lavoratori irregolari) e sospensione dell'attività a carico di un 38enne turco, titolare ed amministratore unico, di una carpenteria metallica con sede in via dell'Artigianato, a San felice sul Panaro. Dove ieri i militari della locale stazione e del nucleo ispettorato del lavoro, hanno effettuato una ispezione. Che ha portato alla contestazione di una lunga serie di irregolarità. Violati numerosi articoli della legge 81 in materia di sicurezza sul lavoro ma non solo: tre degli otto operai presenti lavoravano in nero mentre nell'officina è stata riscontrata anche la presenza non autorizzata di telecamente di videosorveglianza, per il controllo degli ambienti di lavoro e del personale. Violazione che comporta una denuncia penale.

La serie di violazioni ed irregolarità ha portato i Carabinieri a disporre la sospensione immediata dell'attività.