“Mabo” è stato calciatore, allenatore e dirigente del San Felice, calciatore del Modena in Serie B (1954/55), memorabile la sua rete nel 3-1 al Treviso il 23 gennaio 1945, e di altre squadre professionistiche: Casertana, Parma, Bari, Lecco, Messina, Cosenza e Savona. Calzolari è stato inoltre l’unico calciatore del paese, fino a ora, a comparire sulle mitiche figurine Panini. La proposta di intitolare una via a “Mabo” era stata avanzata anche da Paolo Digiesi.«Sono molto felice che il Consiglio comunale abbia votato all’unanimità la mozione – ha dichiarato il Paolo Pianesani – attraverso le intitolazioni di vie e non solo dobbiamo mantenere vivo il ricordo per le nuove generazioni dei sanfeliciani che si sono contraddistinti. Ho avuto la fortuna di conoscere bene “Mabo”, avendo frequentato la sua famiglia grazie all’amicizia con il figlio Stefano e questo mi rende ancor più contento».