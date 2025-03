San Felice, quattro borse di studio universitarie

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sono state consegnate oggi a San Felice sul Panaro, nella sala consiliare del municipio, quattro borse di studio da parte della Fondazione Pietro Roncaglia a quattro studentesse universitarie sanfeliciane, per il conseguimento negli anni solari 2022 e 2023 della laurea quinquennale con il massimo dei voti (110 e lode), a seguito del bando emanato dalla Fondazione. A essere premiate, con mille euro ciascuno, sono state per il 2022 Maria Francesca Bocchi (laureata all’Università di Bologna in Lettere Moderne-Arti Visive) e Sara Lugli (Università di Bologna, laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche), mentre per il 2023 le borse di studio sono andate ad Alessia Corazzari (Università di Bologna, laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio) e Alessia Oddolini (laureata all’Università di Modena e Reggio Emilia in Giurisprudenza). La Fondazione Pietro Roncaglia dal 2008 a oggi ha erogato a 38 studenti sanfeliciani borse di studio per un valore complessivo pari a 37.400 euro. Nel frattempo c’è un nuovo bando con in palio due borse di studio, sempre di mille euro ciascuna, per gli studenti universitari che abbiano conseguito una laurea quinquennale, sessennale (e/o 3+2) nel 2024. Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 30 settembre 2025 e inviate a Fondazione “Pietro dott. Roncaglia”, presso segretario Giorgio Bocchi, via Pietro Giardini, 31, 41038 San Felice sul Panaro, e mail: fondazionedottpietroroncaglia@gmail.com.

Il bando può essere visionato anche sul sito del Comune.