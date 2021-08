San Felice: rogo in deposito di letame, danni ma nessun ferito

Il fumo era già visibile dal presidio dei vigili del fuoco di San Felice sul Panaro. La chiamata alla centrale operativa del 115 ha confermato l'allarme incendio presso un'azienda agricola di via Scappina Esterna. In un campo nel deposito di letame si era generato un incendio. Le fiamme, favorite dalla vegetazione secca e dal vento, hanno presto invaso anche un'area dell'azienda in cui erano depositati alcuni mezzi agricoli, avvolti dal fuoco e distrutti. Fortunatamente si registrano solo danni e nessuna persona coinvolta.

