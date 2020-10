San Felice, si ribalta con l'auto: ferito estratto dalla lamiere

Incidente questa sera verso le 20:30 sulla strada provinciale di Correggio a San Felice Sul Panaro. Un automobilista, dopo aver perso il controllo della sua auto, si è ribaltato all'interno di un fossato adiacente la sede stradale terminando la sua corsa all'interno di un campo. Le cause del sinistro sono in via di accertamento. L'uomo, una volta estratto dai vigili del fuoco dal veicolo, è stato trasportato all'ospedale di Correggio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, erano presenti 118 e carabinieri.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.