San Felice, su Fontana Vicesindaco si scatena il PD

“Queste continue crisi e rimpasti di Giunta ormai all’ordine del giorno, in particolar modo sulla scuola, sono purtroppo un messaggio di assoluta incertezza e precarietà per tutti i nostri concittadini”: il capogruppo di Insieme per San Felice Andrea Balboni e il segretario Pd di San Felice Nicolò Guicciardi commentano così i nuovi ingressi in Giunta. In particolare quello ufficializzato oggi del già candidato a sindaco e consigliere comunale a San Prospero Bruno Fontana, chiamato al ruolo di vicesindaco nel comune di San Felice.'Per Balboni e Guicciardi si tratta di una 'decisione inopportuna, a cui si aggiungono anche le dimissioni dell’attuale assessore alla scuola, che ci porta ad esprimere grande preoccupazione per i difficili quanto decisivi mesi che ci accingiamo ad affrontare come comunità. Questa complessa situazione ci ha mostrato con chiarezza la necessità e l’importanza di avere servizi al cittadino che funzionino e vengano erogati in maniera efficiente. Per rendere possibile tutto ciò è necessaria continuità e stabilità amministrativa. Queste continue crisi e rimpasti di Giunta ormai all’ordine del giorno, in particolar modo sulla scuola, sono purtroppo un messaggio di assoluta incertezza e precarietà per tutti i nostri concittadini. Mai come in tali situazioni di emergenza, di cui il nostro paese e la nostra comunità portano ancora i segni avendo vissuto l’esperienza del terremoto, San Felice e la sua gente hanno bisogno di trovare solidi punti di riferimento a cui rivolgersi, capaci di mettere al primo posto le esigenze dei propri cittadini con senso di responsabilità, dedizione e sacrificio. Per questo San Felice sul Panaro merita di più, merita di meglio”.L'arrivo di Bruno Fontana nella giunta di San Felice spiazza anche il PD di San Prospero. Il segretario Luca Pirazzoli augura buon lavoro al nuovo assessore di San Felice ma non risparmia una stoccata al suo allontanamento, in termini di impegno politico ed amministrativo, dal comune di San Prospero, dove è stato eletto. 'Auguriamo buon lavoro al neo vicesindaco di San Felice, nella speranza che possa portare in quel Comune un contributo maggiore di quello offerto al nostro in questi anni. Chissà se gli elettori di 'San Prospero per il cambiamento' siano stati avvisati di questa scelta perché, durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative, il consigliere Fontana aveva garantito una sua ampia presenza all'interno della macchina comunale di San Prospero, con l'intenzione di voler migliorare la qualità di vita dei suoi concittadini. Ad oggi, oltre a qualche interrogazione e esposto alla prefettura di Modena, tutto questo non è avvenuto. Auspichiamo ci riesca - chiude Pirazzoli - almeno, per i cittadini del comune di San Felice”.