San Felice, ubriaco alla guida rischia di investire nonna e nipote

Tragedia sfiorata lungo la strada via Salicello a San Felice sul Panaro. I carabinieri hanno notato un vettura che procedeva con andatura lenta, incerta e a zig zag nella stretta carreggiata di campagna. Non essendoci le condizioni di spazio per effettuare la manovra di sorpasso, che avrebbe permesso di bloccare il transito del mezzo, due dei tre militari in pattuglia, sono scesi dall’auto di servizio e, correndo, hanno raggiunto l’autovettura che fortunatamente aveva il finestrino del lato passeggero aperto permettendo di bloccarne la marcia azionando il freno a mano.

A pochi metri dall’autovettura si trovava a passeggio la nonna con la nipotina di pochi mesi in carrozzina fortunatamente solo sfiorate dall’autovettura pericolosamente fuori controllo.

Al conducente, che si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica e con precedenti specifici, è stata immediatamente ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.