San Martino Spino: il maresciallo Solido al comando della stazione CC

Da oggi, 26 giugno 2020, la Stazione Carabinieri di San Martino in Spino ha un nuovo Comandante titolare: il Maresciallo Ordinario Luca Solido, 33 anni e dal 2008 nell’Arma dei Carabinieri.Succede al Maresciallo Capo Bonaventura De Risi, trasferito alla Stazione Carabinieri di Bomporto, dove supporterà il Comandante della Stazione Luogotenente Giovanni De Maldè.Il Maresciallo Solido giunge al comando della Stazione mirandolese dopo una lunga esperienza professionale maturata presso la Stazione Carabinieri di Concordia, ove era stato trasferito nel luglio 2010, al termine del Corso Formativo per Marescialli svolto a Velletri (RM), e dove ha fornito un grande contributo, tra l’altro, alle operazioni di soccorso connesse al terremoto del 2012.Il Comando che ora dirige, ha competenza sulle frazioni San Martino in Spino e Tre Gobbi e Gavello della città di Mirandola, su una superficie di più di 7.000 Kmq che conta circa 8.000 abitanti, ai confini con le province di Ferrara e Mantova.