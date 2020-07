San Pellegrino in Alpe, domani la Messa del Cristo Pellegrino

Il Nucleo Provinciale di volontariato e protezione civile Anc Sassuolo e Lucca e RelArte associazione culturale no-profit con la partecipazione della Associazione nazionle carabinieri organizzano nella giornata di domani la XXIV edizione della Processione del Cristo Pellegrino (Passo delle Radici - San Pellegrino in Alpe).

San Pellegrino in Alpe è stato luogo di incontro, di transito, di commercio e di spiritualità fra la Toscana e l’Emilia. E’ raro trovare una località così suggestiva, integra e identica a quella vista nel corso dei secoli da migliaia di viandanti.Questo minuscolo paese è una enclave di Modena in territorio lucchese. I due Arcivescovi Paolo Giulietti ed Erio Castellucci percorreranno a piedi il tratto dal Passo delle Radici a San Pellegrino in Alpe. Per chi volesse partecipare alla Processione appuntamento alle 9,00 al Passo delle Radici. Santa Messa e cambio della Croce dalle 11 a San Pellegrino in Alpe.