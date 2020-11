San Possidonio, riapre Concordia Hotel per isolare i malati di Covid

E così, dopo l’allestimento, le sue porte si sono aperte di nuovo, nel pomeriggio di oggi, a cittadini covid-19 positivi autosufficienti che necessitano di quarantena ma non dispongono delle condizioni di sicurezza, previste dal Dipartimento di Sanità Pubblica, nelle proprie abituali abitazioni. Gli ospiti – che saranno segnalati dal Punto unico di accesso socio-sanitario del proprio territorio – avranno a disposizione una stanza con bagno; i primi quattro hanno fatto ingresso oggi pomeriggio. Il progetto prevede di ospitare 36 persone, estendibili fino a 54 in caso di necessità.

