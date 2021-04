San Prospero: a fuoco appartamento, danni ingenti, nessun ferito

Le fiamme sono state limitate ad una sola stanza ma i danni sono ingenti e l'appartamento interessato dal rogo giudicato, al momento, inagibile. Emergenza incendio questa mattina in via Copernico a San Prospero di Modena, dove dalle ore 11 i Vigili del Fuoco sono stati impegnati con due Squadre. Un intervento molto veloce che ha consentito di evitare che le fiamme generate per cause in corso di accertamento, nell'appartamento posto al secondo piano, raggiungessero altri locali dell'edificio. Nessuna persona era all'interno dell'appartamento e non si registra nessun ferito.