San Prospero, Borghi si ricandida e il Pd locale lo appoggia

ufficializza la candidatura a ricoprire per la terza volta il ruolo di primo cittadino.Una scelta, quella di ricandidarsi nella sua San Prospero, che arriva dopo mesi di forti frizioni col Pd che ha visto in lui sia un pericoloso rivale politico nelle elezioni a Mirandola, sia un antagonista nella vicenda dell'ingresso di Hera in Aimag.Un Pd provinciale che ha contrastato l'azione di Borghi (cavalcando strumentalmente il suo scivolone all'assemblea pubblica sulla sanità), ma che è entrato in conflitto paradossalmente con il Pd di San Prospero che ha sempre rinnovato all'unanimità la fiducia nel suo operato.



Con ogni probabilità a sfidare Borghi per il centrodestra sarà lo stesso candidato del 2019, quel Bruno Fontana oggi vicesindaco di San Felice.



La lettera



'Ho portato a termine due mandati grazie alla fiducia che Voi Sanprosperesi mi avete concesso. In questi anni mi sono sempre impegnato quotidianamente e con tutte le mie forze per meritarmi il vostro consenso. In questo percorso sono stato sostenuto da un’ottima squadra di assessori e consiglieri che ha incontrato una notevole approvazione da parte della cittadinanza. Ritengo che sia stato fatto un buon lavoro ed è nostra intenzione proseguire nella direzione che abbiamo tracciato, dando continuità agli importanti progetti già iniziati e con l'obiettivo di rendere la nostra comunità ancora più partecipe ed informata del nostro operato. In questi dieci anni abbiamo dato priorità alle famiglie, occupandoci delle strutture scolastiche per renderle ancora più sicure, efficientate, funzionali e al passo coi tempi.



Abbiamo più che dimezzato il debito pubblico ed è mia intenzione continuare a lavorare in questa direzione, puntando nei prossimi anni all'abbassamento del carico fiscale da Imu ed Irpef'.



'Abbiamo sostenuto e vogliamo continuare a sostenere le imprese, le attività commerciali, le associazioni sportive e di volontariato che, sul nostro territorio, sono molto attive. Ci siamo impegnati assiduamente negli ambiti della cultura e delle pari opportunità e riteniamo che su questi temi ci sia ancora molto lavoro da fare insieme. Sono sempre stato un sostenitore dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e ho intenzione di esserlo fintanto che quest'ultima sarà in grado di garantire servizi che rispondano ai bisogni del Comune e dell'intero territorio della Bassa Modenese. Molte opere pubbliche sono in attuazione ed altre già programmate con i fondi del 'sisma 2012' ed entro il prossimo quinquennio confido di portarle a termine'.



'Per il futuro vogliamo puntare maggiormente alla manutenzione delle strade, al verde urbano ed al miglioramento della mobilità dolce, non solo per continuare a promuovere le nostre politiche ambientali e salutiste ma anche per sviluppare meglio il cicloturismo e il turismo enogastronomico. Per raggiungere questi obiettivi confido di avvalermi di una squadra, in buona parte rinnovata, di donne e uomini seri, onesti e che hanno a cuore, come me, il bene di San Prospero, con lo scopo di renderla attrattiva, inclusiva e con uno spiccato senso di appartenenza e coesione della comunità. Dalla prossima settimana inizieremo a raccogliere idee e proposte con incontri di gruppo, un gruppo che già annovera oltre una cinquantina di interessati ed è aperto a chi volesse farne parte. Strada facendo arriveremo poi ad individuare la lista dei dodici nominativi che comporranno la lista elettorale. Punto sui giovani perché sono loro il nostro futuro ed intendo premiare la competenza rispetto all'appartenenza politica, mi interessa infatti costruire un gruppo che abbia a cuore il futuro di San Prospero. La lista con cui mi ripresenterò alle elezioni si chiama 'San Prospero 2030 Sauro Borghi Sindaco' e sottolineo che si tratta di una lista civica politicamente trasversale. Ringrazio il Circolo PD di San Prospero che ha già appoggiato la mia candidatura al terzo mandato. Confido di ottenere il rinnovo del consenso di tutti i cittadini che hanno potuto constatare, nel corso di questi anni, di quanto alle mie parole seguano fatti concreti'.