'Euro Bellei, comandante della Polizia Locale Ucman (Unione comuni area nord) ha iniziato la carriera come agente il primo gennaio 1997 a San Prospero. Successivamente è diventato responsabile del presidio di polizia locale a Concordia e poi San Prospero stessa, per ricoprire poi dal gennaio 2021 il prestigioso incarico di comandante della polizia locale dell'Unione - ricorda il Sulpl -. Ciò a conferma della professionalità, conoscenza del territorio e lealtà del collega che si è sempre distinto per umiltà e rispetto delle persone. È con grande orgoglio che la segreteria provinciale può vantare di avere sempre avuto nelle sue fila un collega come Euro, a cui vanno anche gli auguri di buon proseguimento da parte della segreteria regionale del sindacato'.