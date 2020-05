San Prospero, in giro con arnesi da scasso: denunciato

I Carabinieri stanno verificando se con gli strumenti che portava con sé (due martelletti frangivetro ed una grossa chiave tubolare), l'uomo, un trentenne modenese, avesse commesso furti. Fatto sta che la loro detenzione, senza giustificato motivo, ha fatto scattare una denuncia nei suoi confronti. Per porto senza giustificato motivo di oggetti atti allo scasso. Non è escluso, anzi parrebbe probabile, che l'uomo, fermato dai Carabinieri durante un controllo del territorio, potesse essere in procinto di commettere furti o reati in zona