San Prospero, inaugura il murales dedicato a 'Fraintesa'

Domenica 3 aprile alle 15.30, presso la Casa del Volontariato di San Prospero in via della Pace, si terrà l'inaugurazione del murales dedicato a Francesca Barbieri, la blogger 'Fraintesa' prematuramente scomparsa lo scorso anno. Autrice del murales è l'artista Stefania Marchetto, già creatrice del murales di Milano dedicato a Francesca Barbieri. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco di San Prospero Sauro Borghi, il consigliere della Regione Emilia-Romagna Palma Costi, l'amica d'infanzia Rachele Malavolti e la stessa Stefania Marchetto.Micol Bemporad leggerà alcuni brani dal libro di Francesca Barbieri 'Vivi ogni giorno come se fosse il primo'. 'Con questa iniziativa - commenta il sindaco Sauro Borghi - il nostro paese vuole rendere omaggio a Francesca, che ha trascorso la sua giovinezza a San Prospero, dove tante persone l'hanno conosciuta, apprezzata e amata. Da qui ha spiccato il volo per divenire la famosa travel blogger 'Fraintesa'. Il murale manterrà vivo in noi il suo ricordo, il suo amore per la bellezza, per la vita, il suo impegno nel divulgare in tutto il mondo la sua esperienza e il suo sapere, nel tentativo di aiutare un sempre maggiore numero di donne'.